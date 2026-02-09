Logo R7.com
Três suspeitos de roubo a condomínios são presos em SP

Eles se passavam por amigos de moradores para enganar a segurança

Hora News|Do R7

Três indivíduos foram presos em operação contra o crime organizado e roubos de condomínios, em São Paulo. A operação aconteceu em Paraisópolis, na zona sul da cidade, a segunda maior comunidade da região metropolitana.

