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Trump diz que 'nunca precisou' de ajuda dos países da Otan

Republicano falou que Estreito de Ormuz estará seguro em breve

Hora News|Do R7

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Donald Trump declarou em uma rede social que nunca precisou da ajuda dos países europeus aliados aos Estados Unidos e que a Otan seria uma via de mão única, na qual os EUA gastam bilhões de dólares.

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