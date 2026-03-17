Trump diz que 'nunca precisou' de ajuda dos países da Otan

Donald Trump declarou em uma rede social que nunca precisou da ajuda dos países europeus aliados aos Estados Unidos e que a Otan seria uma via de mão única, na qual os EUA gastam bilhões de dólares.



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