Tufão Kajiki atinge Vietnã e China e desloca mais de meio milhão de pessoas
Autoridades alertam para chuvas fortes, ventos intensos e risco de deslizamentos
A chegada do tufão Kajiki na costa do Vietnã obrigou mais de meio milhão de pessoas a deixar suas casas nesta segunda-feira (25). Soldados e paramilitares ajudaram na retirada da população e na preparação para possíveis desastres em razão dos ventos de mais de 170 km/h.
Uma cidade ao sul da China fechou empresas, escola e transporte público, e deslocou cerca de 20 mil moradores. As autoridades alertam para chuvas fortes, ventos intensos e risco de deslizamentos de terra.
