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Uniformes esportivos: iniciativa de reciclagem dá nova vida a camisas antigas

Segundo responsáveis, eventos como a Copa podem gerar 20 milhões de peças de resíduos têxteis

Hora News|Do R7

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Na Macedônia do Norte, uma fábrica está inovando ao transformar uniformes esportivos descartados em acessórios como bolsas e chapéus.

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