Aumentar impostos para equilibrar contas públicas é ‘muito ruim para o orçamento’, diz economista

“Não pode ser que a renda dos juros seja menos tributada do que a do trabalho”, diz o economista Roberto Troster sobre a proposta do governo de aumentar impostos para equilibrar as contas públicas. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (25), Troster afirma que a medida é “muito estática, muito ruim para o orçamento ”.



O especialista avalia que a alta de tributos sobre empresas, fintechs e investimentos não resolve o problema no longo prazo. Ele defende mudanças no Imposto de Renda , ampliando a base de contribuintes e corrigindo distorções, como a alta taxa paga por assalariados, de até 27,5%.



Troster também cobra reformas estruturais, como a administrativa , e critica o descuido com os gastos com juros. Segundo ele, em 2025, o Brasil deve desembolsar mais que o dobro em juros do que com saúde, educação e justiça somadas.



