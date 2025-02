Veículos elétricos perdem espaço no mercado europeu em 2024

A participação dos veículos elétricos no mercado europeu caiu pela primeira vez desde 2020, e ficou em 13,6% do total. De acordo com os dados publicados pelos fabricantes, as vendas globais tiveram um aumento de apenas 0,8% em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento, os níveis estão longe dos parâmetros pré-pandemia de Covid-19 para carros elétricos.