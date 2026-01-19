Logo R7.com
Veja atualizações do quadro clínico do técnico do time sub-20 do Águia de Marabá

Menino de 11 anos que viajava com a delegação também está hospitalizado

Hora News|Do R7

O quadro clínico do técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, apresentou uma piora, segundo informações do último boletim médico informado à família nesta segunda-feira (19).

