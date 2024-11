Vídeo: homem pula de caminhão em movimento para evitar acidente em BH

Um homem pulou de um caminhão em movimento e evitou um acidente grave , nesta terça-feira (5), em Belo Horizonte . O veículo, que estava carregado com botijões de gás , fez uma curva em alta velocidade e quase tombou. No momento em que o caminhão finalizava a manobra, a porta do passageiro se abriu, e o homem caiu na pista. Apesar do tombo, ele precisou se levantar rapidamente para não ser atingido por veículos que vinham atrás. Segundo testemunhas, como nenhuma batida aconteceu e o caminhão carregado conseguiu parar, o homem retornou ao veículo e foi embora.