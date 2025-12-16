Logo R7.com
Acordo entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado neste sábado (20)

Texto prevê queda nas taxas cobradas sobre produtos agrícolas exportados à Europa

Jornal da Record News|Do R7

Os países membros do Mercosul vivem uma semana decisiva devido à grande possibilidade do acordo comercial com a União Europeia a ser assinado neste sábado (20).

