Ataques de Israel contra terroristas já deixaram quase 2.000 mortos no Líbano

Os ataques de Israel ao Líbano já deixaram 1.974 mortos, sendo 127 deles crianças, de acordo com autoridades libanesas. O número supera o total de óbitos registrados durante a Guerra do Líbano, em 2006 — quando o Exército israelense invadiu o país vizinho também para lutar contra o grupo terrorista Hezbollah . O ministro da Saúde libanês, Firas Abiad, afirmou que o país está “repetindo os ataques na Faixa de Gaza e cometendo crimes de guerra”. Uma nova ofensiva do governo de Tel Aviv é aguardada, após Israel ter sido bombardeado pelo Irã, nesta semana. O Exército israelense diz que tem como alvo bases militares usadas pelo inimigo.