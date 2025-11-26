Logo R7.com
Black Friday: 84% dos consumidores brasileiros devem ir às compras

Eletroeletrônicos, roupas e eletrodomésticos estão entre os itens mais procurados

84% dos consumidores brasileiros devem ir às compras na Black Friday deste ano. De acordo com uma pesquisa de intenção de compra realizada pela Alqia, os itens mais procurados são os eletroeletrônicos, seguidos de vestuário, eletrodomésticos e móveis.

