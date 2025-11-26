Black Friday: 84% dos consumidores brasileiros devem ir às compras

84% dos consumidores brasileiros devem ir às compras na Black Friday deste ano. De acordo com uma pesquisa de intenção de compra realizada pela Alqia, os itens mais procurados são os eletroeletrônicos, seguidos de vestuário, eletrodomésticos e móveis.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!