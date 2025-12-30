Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Correios prevê corte de 15 mil funcionários até 2027

Plano também conta com fechamento de agências e venda de imóveis

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (29), o economista Gesner Oliveira analisou o plano de recuperação anunciado pelos Correios.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record-news
  • brasil
  • greve
  • Correios

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.