'Devemos nos preparar para um ano difícil no combate à dengue no Brasil', afirma médica

A médica infectologista Jessica Fernandes Ramos analisou o aumento do número de óbitos por dengue no Brasil em 2025, na edição de terça-feira (28) do Jornal da Record News. O país teve 25 mortes confirmadas antes do fim de janeiro.



A médica alertou que a população deve se preparar para um ano difícil no combate à doença e ressaltou a importância de mais conscientização sobre as medidas de prevenção .