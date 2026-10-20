Eleições 2026: Lula e Flávio Bolsonaro preparam estratégias para 2º turno
2,2 milhões de votos separam candidatos à Presidência; pleito é em 25 de outubro
O debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro do último domingo (18) foi marcado por trocas de acusações, com foco em aumentar a rejeição do adversário.
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