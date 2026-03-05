Logo R7.com
Violência contra a mulher: São Paulo registra 118 mil pedidos de medida protetiva

Desde 2023, 120 homens foram presos na tentativa de se aproximar da vítima

Jornal da Record News|Do R7

São Paulo registrou 118 mil pedidos de medidas protetivas, um aumento de 17,5% em relação a 2024.

