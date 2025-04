Entenda como as condições climáticas do Brasil prejudicaram a produção da cana-de-açúcar em 2024

Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (29), Marcos Landell, diretor-geral do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e pesquisador especialista em cana-de-açúcar , afirma que problemas sérios relacionados ao clima afetaram a safra 2024/2025.



A seca acentuada nas regiões oeste e noroeste de São Paulo e incêndios no segundo semestre do ano reduziram a produção em relação à temporada 2023/2024, que registrou o recorde de produtividade do ciclo histórico da cana.



“Houve realmente uma redução, mas podemos dizer que os efeitos negativos não foram e não serão tão sentidos em comparação com a safra que foi o recorde histórico”, pontua Landell.