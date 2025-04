Entenda como se prevenir da febre Oropouche, que registra alta de casos no Espírito Santo

Em entrevista ao Jornal da Record News , na sexta-feira (31), o infectologista Marcelo Daher explicou os motivos do surto de febre oropouche no Espírito Santo e destacou os principais sintomas da doença, que já registrou mais de 2.600 casos no estado desde o início do ano. O número representa 95% do total de infecções notificadas no Brasil.



Segundo Daher, a febre oropouche é uma arbovirose transmitida pelo mosquito conhecido como maruim e pelo pernilongo comum. Ele declarou que os sintomas iniciais da doença são muito parecidos com os da dengue e chikungunya, incluindo febre alta e dores no corpo. “O diagnóstico, portanto, só pode ser confirmado por exames laboratoriais”, afirmou.



O infectologista alertou que o cenário no ES pode indicar uma expansão do vírus para outras regiões , já que a doença vem ganhando força devido "à adaptação dos mosquitos transmissores”



Para evitar a propagação da doença, Daher reforçou a importância de medidas preventivas, como o uso de repelentes, roupas que cubram braços e pernas e o combate a criadouros de mosquitos.