'Futuro completamente afetado': como a violência compromete a vida dos jovens negros no Brasil

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (20), Malu Pinheiro, pesquisadora do Instituto Sou da Paz, comentou o aumento de mortes de pessoas negras por armas de fogo. Segundo ela, os jovens são os que mais sofrem violência e têm suas perspectivas de futuro “completamente afetadas”. A especialista ainda destaca que o Norte e o Nordeste são os principais cenários para esse tipo de crime, devido às organizações criminosas que atuam nessas regiões. De acordo com uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, oito em cada dez homens mortos por armas de fogo no Brasil são negros.