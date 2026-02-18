Governo espanhol abre investigação contra Meta, TikTok e X

O governo espanhol abriu uma investigação contra as empresas Meta, TikTok e X, o antigo Twitter. O motivo é o compartilhamento de pornografia infantil produzida com a inteligência artificial das próprias plataformas.



