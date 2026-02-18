Logo R7.com
Governo espanhol abre investigação contra Meta, TikTok e X

Imagens pornográficas são criadas através de IAs das próprias plataformas

O governo espanhol abriu uma investigação contra as empresas Meta, TikTok e X, o antigo Twitter. O motivo é o compartilhamento de pornografia infantil produzida com a inteligência artificial das próprias plataformas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

