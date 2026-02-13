Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Governo prepara mudanças no empréstimo para beneficiários do INSS

Aposentados vão poder escolher entre ofertas de várias instituições financeiras

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está desenvolvendo uma nova modalidade para realização de empréstimos consignados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • economia
  • aposentadoria
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.