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Jornal da Record News

Governo suspende vacinação contra a dengue com imunizantes do Butantan

Decisão foi tomada após o registro de 42 reações severas e duas mortes supeitas

Jornal da Record News|Do R7

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A suspensão temporária da imunização contra a dengue com a vacina do Instituto Butantan foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (9).

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