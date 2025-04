Investimento no serviço público é usado por facções para lavar dinheiro, diz juíza

A lavagem de dinheiro é a principal forma usada pelas facções criminosas para escoar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas no mercado financeiro, explica Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (27). Segundo ela, essas organizações têm um lucro muito grande e, por isso, não conseguem movimentar essas quantias sem chamar a atenção das autoridades. “Hoje em dia, existem tecnologias que conseguem rastrear a origem desse dinheiro. Por isso, as organizações investem o dinheiro sujo em operações lícitas por meio de empresas, que podem atuar no governo”, diz.