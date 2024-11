Kamala acusa Trump de ‘espalhar desinformação’ sobre resposta do governo Biden a furacão

Durante comício na Carolina do Norte, no domingo (13), a democrata Kamala Harris acusou o republicano Donald Trump de "espalhar desinformação" sobre os esforços do governo Biden para responder aos danos do furacão Milton . A última pesquisa nacional da CNN Internacional mostra um empate técnico entre os dois candidatos na corrida pela presidência dos Estados Unidos , com eleição marcada para o dia 5 de novembro.