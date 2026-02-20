Logo R7.com
Lula defende regulamentação de big techs em evento na Índia

Presidente diz que inteligência artificial pode colocar democracia em risco

Jornal da Record News|Do R7

Durante participação na Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, na Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulamentação das empresas de tecnologia como forma de proteger a democracia.

