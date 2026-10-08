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Lula e Flávio preparam estratégias para 2º turno

2,2 milhões de votos separam candidatos à Presidência; pleito é em 25 de outubro

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Lula e Flávio Bolsonaro preparam a estratégia das campanhas para o segundo turno da eleição, marcado para o dia 25 de outubro. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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