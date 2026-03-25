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Lula sanciona lei contra facções criminosas com veto

Texto estabelece regras mais rígidas para investigação e punição de grupos

Jornal da Record News|Do R7

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A Lei Antifacção foi sancionada no Brasil e pretende ajudar no combate ao crime organizado no país.

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