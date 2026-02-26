Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

MG: homem de 35 anos e mãe da vítima são presos

Magistrado que havia votado pela absolvição dos réus reverteu devisão

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O 'Jornal da Record News' entrevista Graciele de Rezende Almeida, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • estupro
  • minas-gerais
  • criancas
  • justica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.