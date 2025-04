Música instrumental melhora atenção de crianças com e sem TDAH, aponta estudo

Um estudo realizado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) revelou que ouvir música instrumental pode ajudar crianças, com ou sem TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade), a cometer menos erros em testes de concentração.



Em entrevista ao Jornal da Record News de sexta-feira (19), a terapeuta ocupacional Camila Mendes explica que músicas sem letra tiveram melhores resultados no desempenho cognitivo . Segundo ela, os dois grupos analisados apresentaram avanços significativos na atenção ao realizar tarefas ouvindo trilhas instrumentais.