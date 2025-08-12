'Não tem toda essa soja', diz presidente da Aprosoja sobre pedido de Trump para a China

Embora o pedido feito por Donald Trump à China para aumentar o consumo de soja americana em quatro vezes preocupe o setor agrícola brasileiro — maior exportador da commodity aos chineses —, Maurício Buffon, presidente da Aprosoja Brasil, considera que este é um cenário difícil de se tornar realidade.



“Não tem toda essa soja disponível no mercado”, afirma Buffon, em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (11). Segundo ele, os Estados Unidos consomem muito grão em programas como o biodiesel e o biocombustível , o que torna complicado a conversão de todo esse volume para o comércio.