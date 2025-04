Número de crianças internadas por síndrome respiratória aguda grave cresce; veja os sintomas

As internações de crianças pequenas por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) aumentaram em várias regiões do Brasil, conforme indica o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (3). Entre os dias 23 e 29 de março, dez estados e o Distrito Federal apresentaram níveis de incidência em alerta de risco ou alto risco, com tendência de crescimento. Além disso, outros quatro também estão com números alarmantes, mas têm sinal de estabilização a longo prazo.



Em entrevista ao Jornal da Record News , Tatiana Portella, pesquisadora do InfoGripe, explicou como diferenciar a gripe comum dos casos mais graves. “Tem que ficar atento aos sintomas da criança. Se ela está muito prostrada, se não se alimenta ou respira com dificuldade e tem febra alta. Às vezes, a criança começa a ficar arroxeada, o que pode ser sinal de baixa oxigenação . Caso seja observado esse agravamento é importante levar ao posto de saúde”, afirma Tatiana.