O Futuro do Clima: Economia circular evita o descarte desnecessário de peças

Um projeto pioneiro em Osasco, na Grande São Paulo, está mudando a forma como o Brasil lida com veículos fora de uso. O modelo segue os princípios da economia circular, transformando carros desativados em peças rastreadas e reutilizáveis.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!