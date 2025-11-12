Logo R7.com
Jornal da Record News

O Futuro do Clima: Economia circular evita o descarte desnecessário de peças

Projeto recicla e coloca no mercado componentes de carros que iriam para o lixo

Jornal da Record News|Do R7

Um projeto pioneiro em Osasco, na Grande São Paulo, está mudando a forma como o Brasil lida com veículos fora de uso. O modelo segue os princípios da economia circular, transformando carros desativados em peças rastreadas e reutilizáveis.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

