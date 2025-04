Onças recebem picolés de carne para se refrescar do calor no zoológico de Brasília

Em meio ao calor intenso e à baixa umidade do ar, o zoológico de Brasília está oferecendo picolés para os animais se refrescarem. Os sorvetes são feitos de acordo com a dieta de cada espécie. Enquanto as onças receberam picolés de carne, os macacos ganharam os com sabor de frutas. Segundo Wallison Couto, diretor-presidente do zoológico, a iniciativa é acompanhada por uma equipe de nutricionistas, biólogos e veterinários, que garantem a segurança dos animais.