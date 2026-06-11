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ONS aciona plano emergencial para evitar instabilidade

Geração de eletricidade é reduzida para evitar problemas com excesso de oferta

Jornal da Record News|Do R7

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O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) lançou um plano emergencial para prevenir instabilidades na rede elétrica brasileira.

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