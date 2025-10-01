Polícia Federal investiga relação do crime organizado com intoxicações

Cristiane Foja, presidente da Abrabia, destacou que um estudo da federação de hotéis, bares e restaurantes revelou que 36% das bebidas vendidas no Brasil são falsificadas. A Abrabia atua há 50 anos no combate ao mercado ilegal, em parceria com entidades governamentais, com foco em repressões, treinamento e troca de informações com autoridades. As vendas online, que cresceram no pós-pandemia, complicam a rastreabilidade e regulamentação, com a entidade buscando aumentar a colaboração com plataformas de e-commerce. A associação também enfatiza a importância de documentos comprobatórios e selos de controle para garantir a originalidade das bebidas.



