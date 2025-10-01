Polícia Federal investiga relação do crime organizado com intoxicações
Corporação suspeita que substância seja distribuída por todo país
Cristiane Foja, presidente da Abrabia, destacou que um estudo da federação de hotéis, bares e restaurantes revelou que 36% das bebidas vendidas no Brasil são falsificadas. A Abrabia atua há 50 anos no combate ao mercado ilegal, em parceria com entidades governamentais, com foco em repressões, treinamento e troca de informações com autoridades. As vendas online, que cresceram no pós-pandemia, complicam a rastreabilidade e regulamentação, com a entidade buscando aumentar a colaboração com plataformas de e-commerce. A associação também enfatiza a importância de documentos comprobatórios e selos de controle para garantir a originalidade das bebidas.
