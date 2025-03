‘Putin não está aproximando o mundo da paz, nem Trump’, afirma professor

“Na verdade, Putin não está aproximando o mundo da paz, nem Trump . O mundo, neste momento, se arma como sempre fez no precedente a guerras mundias”, analisa Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (18).



A Rússia anunciou a suspensão de ataques contra infraestruturas de energia da Ucrânia por um mês, após uma conversa telefônica de duas horas com o presidente americano. Para Brustolin, contudo, o preço desta negociação é a descredibilização da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



Da mesma forma, ele relembra que o Reino Unido e a França enviariam tropas para a Ucrânia para a manutenção da paz, porque enxergam Kiev como uma fronteira entre a Europa e a Rússia. Assim, caso os russos avancem pelo país, os próximos a se defenderem seriam a Polônia e os países bálticos.



“Nenhum dos países que fizeram parte da extinta União Soviética acreditam em Putin. Eles veem as promessas que o próprio Putin tem feito de tentar reconstituir o poder do império russo e de tentar reconquistar esses países que fizeram parte do que um dia foi a União Soviética”, explica o professor.



Por isso, segundo Brustolin, existe uma corrida armamentista na Europa, semelhante ao que aconteceu no período das grandes guerras. “É necessário que a paz negociada seja justa para que isso não se transforme na Terceira Guerra Mundial ”, conclui.