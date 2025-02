Remédio mais caro do Brasil: SUS realiza compra de tratamento para distrofia muscular de Duchenne

O SUS (Sistema Único de Saúde) efetuou a compra do remédio mais caro do Brasil, conhecido como Elevydis. A terapia é utilizada em um novo tratamento para doença genética da distrofia muscular de Duchenne e pode custar até R$13,6 milhões.



O novo tratamento possibilita que o paciente volte a produzir a proteína distrofina, responsável pela força do músculo e foi aplicada pela primeira vez em duas crianças.



Em entrevista ao Jornal da Record News , nesta quinta-feira (20), o médico especialista em doenças neuromusculares Marcondes França Junior explica que a distrofia muscular de Duchene afeta a musculatura respiratória e do coração. Para isso, o remédio Elevydis atua por meio da terapia gênica.



"A ideia é utilizar um vírus, que não causa uma doença nos seres humanos, e o que se faz então é retirar o material genético do vírus e no lugar se utiliza o material genético para produzir a proteína que está faltando. Transformando o vírus em um transportador do gene para a musculatura", disse o médico.