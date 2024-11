São Paulo fecha 2024 como o melhor ano de turismo após uma década

Dados levantados pela SPTuris, empresa que tem como maior acionista a prefeitura de São Paulo, mostram que a cidade teve alta no turismo em todos os meses de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em outubro, por exemplo, a taxa média de ocupação dos hotéis ficou em 71,25%, contra 67,39% registrados em 2023. A expectativa é que em novembro e dezembro os resultados se mantenham com as festas de fim de ano.