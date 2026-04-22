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Presidente Lula tem até hoje para sancionar lei de incentivo ao setor de reciclagem

Projeto aprovado pelo Congresso prevê créditos tributários e isenção de PIS e Cofins para materiais

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O prazo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovar a lei de incentivo à reciclagem termina nesta quarta (22), que também marca, curiosamente, o Dia da Terra.

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