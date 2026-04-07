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Exército apresenta a Lula plano de defesa para o Brasil

Documento leva em consideração atual cenário de instabilidade geopolítica

Jornal da Record News|Do R7

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O Exército Brasileiro apresentou ao presidente Lula um plano de investimento de R$ 456 bilhões, com foco em defesa de possíveis ataques externos. Especialista Ricardo Cabral analisa.

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