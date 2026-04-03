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Abril azul é o mês de conscientização sobre o autismo

Objetivo é envolver a comunidade e buscar mais visibilidade ao tema

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Durante o mês do abril azul, a psicóloga Camila Canguçu destaca a importância da conscientização sobre o autismo.

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