André Sturm fala sobre o filme 'A Conspiração Condor' e PL do Streaming

O filme "A Conspiração Condor", dirigido por André Sturm, aborda as mortes dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, ocorridas nos anos 70 sob circunstâncias suspeitas. Ele também aborda políticas públicas para o audiovisual brasileiro.



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