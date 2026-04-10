André Sturm fala sobre o filme 'A Conspiração Condor' e PL do Streaming
Cineasta também é gestor cultural e responsável por vários projetos audiovisuais
O filme "A Conspiração Condor", dirigido por André Sturm, aborda as mortes dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, ocorridas nos anos 70 sob circunstâncias suspeitas. Ele também aborda políticas públicas para o audiovisual brasileiro.
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