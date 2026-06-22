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Antiga prisão vira espaço de esporte e lazer em Monterrey

Local teve uma das rebeliões mais violentas do sistema penitenciário mexicano

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O Parque da Liberdade é um novo espaço de lazer que transformou completamente uma área marcada por violência no México.

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