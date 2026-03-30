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Arthur Ferreira fala sobre bastidores do filme 'Narciso'

Ator vive órfão em busca de pertencimento após ser rejeitado por família

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O filme brasileiro "Narciso", dirigido por Jeferson De e estrelado pelo ator mirim Arthur Ferreira, está em cartaz nos cinemas.


O convite está feito: assista "Narciso" nos cinemas mais próximos para conferir essa obra tocante que promete emocionar espectadores enquanto provoca reflexões profundas sobre as relações humanas contemporâneas.




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