Arthur Ferreira fala sobre bastidores do filme 'Narciso'
Ator vive órfão em busca de pertencimento após ser rejeitado por família
O filme brasileiro "Narciso", dirigido por Jeferson De e estrelado pelo ator mirim Arthur Ferreira, está em cartaz nos cinemas.
O convite está feito: assista "Narciso" nos cinemas mais próximos para conferir essa obra tocante que promete emocionar espectadores enquanto provoca reflexões profundas sobre as relações humanas contemporâneas.
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