Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Avião pequeno cai no Texas e deixa uma pessoa morta

Segundo autoridades, seis tripulantes estavam na aeronave; cinco sobreviveram

Link Record News|Do R7

  • Google News

Na cidade de Laredo, Texas, um acidente com um avião de pequeno porte resultou na morte de uma pessoa. Veja o momento do resgate.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Acidente aéreo
  • estados-unidos
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.