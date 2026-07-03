Em julho, o Brasil completa um ano fora do mapa da fome da ONU (Organização das Nações Unidas). No entanto, o país ainda lida com desafios: 6,5 milhões de pessoas possuem risco de subnutrição.



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