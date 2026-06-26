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Camisetas de show ganham vida nova em projeto sustentável de banda

Peças não vendidas de turnês anteriores viram novas roupas através de reciclagem

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Uma banda norte-americana adotou uma nova iniciativa de reciclar camisetas antigas para fazer novos produtos.

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