Carro estacionado na curva é arrastado por ônibus em Campinas (SP)

Motorista do coletivo discutiu com o dono do veículo, que se recusou a fazer manobra

Um ônibus não conseguiu fazer uma curva devido a um carro estacionado irregularmente. O motorista do coletivo pediu ao condutor que manobrasse o carro, mas após a recusa, decidiu empurrar o veículo com o ônibus, arrastando-o por vários metros.

