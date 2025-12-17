Carro estacionado na curva é arrastado por ônibus em Campinas (SP)

Um ônibus não conseguiu fazer uma curva devido a um carro estacionado irregularmente. O motorista do coletivo pediu ao condutor que manobrasse o carro, mas após a recusa, decidiu empurrar o veículo com o ônibus, arrastando-o por vários metros.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!