Casa Branca defende a não concessão de vistos para a Copa

A realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos está envolta em controvérsias políticas e esportivas. O chefe da Força-Tarefa da Casa Branca defendeu a não concessão de vistos para alguns participantes somalis e iranianos durante o evento. Andrew Giuliani justificou as medidas como necessárias para impedir a entrada de pessoas mal-intencionadas no país. Entre os afetados está Omar Artan, árbitro somali que foi deportado ao chegar aos EUA.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!