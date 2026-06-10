Casa Branca defende a não concessão de vistos para a Copa
Árbitro somali e parte da delegação iraniana foram barrados do evento
A realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos está envolta em controvérsias políticas e esportivas. O chefe da Força-Tarefa da Casa Branca defendeu a não concessão de vistos para alguns participantes somalis e iranianos durante o evento. Andrew Giuliani justificou as medidas como necessárias para impedir a entrada de pessoas mal-intencionadas no país. Entre os afetados está Omar Artan, árbitro somali que foi deportado ao chegar aos EUA.
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