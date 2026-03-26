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Centenas de migrantes são encontrados em caminhão no México

Descoberta foi feita durante operação de segurança envolvendo veículo roubado

Link Record News|Do R7

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Durante uma operação de segurança no estado mexicano de Vera Cruz, autoridades resgataram 229 imigrantes que estavam trancados dentro de um caminhão roubado.

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