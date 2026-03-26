Centenas de migrantes são encontrados em caminhão no México
Descoberta foi feita durante operação de segurança envolvendo veículo roubado
Durante uma operação de segurança no estado mexicano de Vera Cruz, autoridades resgataram 229 imigrantes que estavam trancados dentro de um caminhão roubado.
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