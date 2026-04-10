China: índice de preços ao produtor cresce pela primeira vez em três meses

O custo de matéria-prima e mão de obra tem aumentado para os produtores chineses, em mais um reflexo da guerra no Oriente Médio . Em março, o índice de preços ao produtor cresceu 0,5% — a primeira alta em três meses. A China acumulava 41 meses de quedas, através de fortes cortes nos preços das produções. Do outro lado, o índice de preços ao consumidor subiu 1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!