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China: índice de preços ao produtor cresce pela primeira vez em três meses

Custos ao consumidor também aumentaram em meio ao conflito no Oriente Médio

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O custo de matéria-prima e mão de obra tem aumentado para os produtores chineses, em mais um reflexo da guerra no Oriente Médio. Em março, o índice de preços ao produtor cresceu 0,5% — a primeira alta em três meses. A China acumulava 41 meses de quedas, através de fortes cortes nos preços das produções. Do outro lado, o índice de preços ao consumidor subiu 1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

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